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تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر أغسطس الماضي، مع تراجع زخم الطلب من أعلى مستوى له في عدة سنوات خلال الربع الثاني من العام.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء، ليسجل 55 نقطة خلال أغسطس مقابل 56 نقطة خلال يوليو.

وسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، لكنه لا يزال يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتسعى الإمارات وهي إحدى أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.

وارتفعت الأعمال الجديدة بشكل ملحوظ، خلال أغسطس، لكنها ظلت أقل من رقم قياسي خلال 4 سنوات كان قد سجله في يونيو.



وسجلت الشركات مبيعات محلية قوية خلال أغسطس، وفقا للتقرير، كما زادت أعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من عام.



وشهدت المشتريات زيادة حادة في أغسطس، واستمر خلق فرص العمل بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة.

توقعات متفائلة

واستمرت تخفيضات أسعار البيع ولكن بوتيرة أبطأ حيث قدمت شركات تخفيضات، بينما لجأت شركات أخرى لرفع أسعارها مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء.



وخلال أغسطس، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بوتيرة أسرع من يوليو، رغم أن معدل التضخم ظل متواضع.



وتوسع نشاط الشراء بشكل حاد خلال أغسطس وبأعلى مستوى في 4 أشهر، فيما تحسنت مدد تسليم الموردين بأقوى معدل منذ شهر يوليو 2019.



وارتفعت ثقة الشركات تجاه توقعات العام المقبل لتصل إلى أعلى مستوياتها بعد وباء كوفيد منذ مارس 2020، مع استمرار قوة النمو، حسب التقرير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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