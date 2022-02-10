ارتفع معدل زيادة الأسعار في المدن المصرية في شهر يناير، ليزيد من الضغوط على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة.

وجاء الارتفاع بسبب زيادة أسعار الغذاء، ليسجل مؤشر التضخم السنوي 7.3% في يناير الماضي، مقابل 5.9% ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء يوم الخميس. وقفزت أسعار الغذاء بنسبة 12.4% "وهو أسرع معدل زيادة في 32 شهر"، بحسب مذكرة بحثية من بنك استثمار الأهلي فاروس المصري.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت سعر السكر من أول يناير ضمن السلع التموينية المدعومة بعد زيادات الخام العالمية.

ويتوقع الأهلي فاروس ارتفاع التضخم السنوي بشكل طفيف إلى حوالي 7.5% في فبراير الجاري، وأن يظل في الربع الأول بأكمله عند نفس المستوى، "مالم تكن هناك مفاجأت إيجابية في أسعار الخضروات أو اللحوم".

وأضاف أنه "على الرغم من هذه الارتفاعات المتوقعة، نرى أن معدلات التضخم السنوية ثابتة بشكل جيد ضمن هدف البنك المركزي المصري البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من 2022".

ماذا عن سعر الفائدة؟

يتوقع الأهلي فاروس، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية "لأطول فترة ممكنة، برغم الديناميكيات العالمية السلبية".

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع لها في عام 2022 يوم الخميس الماضي، وذلك للمرة العاشرة على التوالي، لتبقى عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة في مارس كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويتبقى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 7 اجتماعات لبحث مصير أسعار الفائدة هذا العام، الذي يشهد تشديد واسع للسياسات النقدية العالمية، وسط توقعات بأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة في مارس من أجل كبح التضخم الأمريكي الأعلى منذ 40 عام.

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة على أساس سنوى إلى 7.5% في يناير الماضي، بحسب بيان اليوم، وهو المعدل الأعلى منذ فبراير 1982، وارتفع على أساس شهري إلى 0.6%

ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على استثمارات الأجانب في الدين المقوم بالجنيه المصري للحصول على العملة الصعبة. وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتطورة إلى جذب الاستثمارات من الأسواق الناشئة.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير أحمد فتيحة: ahmed.feteha@refinitiv.com)

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