أظهرت بيانات مبادرة الأرقام المشتركة "جودي" يوم الأربعاء ارتفاع إنتاج وصادرات السعودية من النفط الخام خلال شهر يونيو الماضي.

وارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام خلال يونيو الماضي بمقدار 146 ألف برميل يوميا، لتصل إلى 7.20 مليون برميل يوميا من 7.05 مليون برميل يوميا في شهر مايو السابق له.

وزاد أيضا خلال يونيو إنتاج المملكة من النفط بمقدار 108 ألف برميل يوميا، ليبلغ 10.65 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 10.54 مليون برميل يوميا في مايو.

ومعدل إنتاج السعودية اليومي من النفط في يونيو هو الأعلى خلال العام الجاري، وفق بيانات جودي القائمة على أرقام تقدمها السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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