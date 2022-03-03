واصل صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعها في فبراير الماضي، للشهر الثاني على التوالي في 2022، لتبلغ 40.99 مليار دولار، بحسب بيان للبنك يوم الخميس.

وكان احتياطي النقد الأجنبي سجل 40.980 مليار دولار في نهاية شهر يناير.

وزيادة الاحتياطات الأجنبية في فبراير هو الارتفاع للشهر الـ 21 على التوالي، بحسب البيانات التاريخية للبنك.

والاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي هو مجموعة الأصول الأجنبية التي يمتلكها البنك، والتي تتضمن ذهب وعملات أجنبية واحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات دولية.

ويهدف الاحتياطي إلى توفير السيولة اللازمة من العملات الأجنبية لتغطية وتأمين واردات البلاد لفترة لا تقل عادة عن 3 أشهر.



(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )



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