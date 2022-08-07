تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال شهر يوليو الماضي بـ 233 مليون دولار، وهو انخفاض للشهر الثالث على التوالي.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان يوم الأحد، إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو (بصورة مبدئية)، وذلك مقارنة بـ 33.376 مليار دولار بنهاية يونيو.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج جديد يشمل تمويل مالي.



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(إعداد: فريق التحرير، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)



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