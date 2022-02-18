* تم التحديث بخبر عن أزمة أوكرانيا وروسيا



تفاصيل الاتفاق النووي الجديد

- كشف دبلوماسيون، لرويترز يوم الخميس، تفاصيل مسودة اتفاق أمريكي إيراني قيد التطوير لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، مشيرين إلى أن أغلب نص المسودة النهائية تمت تسويته أو الاتفاق عليه، غير أن بعض القضايا الشائكة ما زالت قائمة.

ولا يتضمن الاتفاق، الذي قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إبرامه ممكن "في غضون أيام"، إعفاءات كلية من عقوبات النفط في مراحله الأولى، لكنه يُلزم الولايات المتحدة بأن تمنح قطاع النفط الإيراني إعفاءات من العقوبات المفروضة عليه، وليس رفعها كليا وتحديث هذا كل بضعة أشهر.

ومن بين الخطوات واجبة التنفيذ بمجرد إقرار المسودة هو تعليق إيران للتخصيب فوق 5%. وتشمل البنود الأخرى رفع التجميد عن حوالي 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية، إضافة إلى إطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران.

تطورات أزمة أوكرانيا وروسيا

- نقلت رويترز، يوم الجمعة، عن مصدر دبلوماسي قوله إن القصف الذي حدث في شرق أوكرانيا يوم الخميس بين الجيش الأوكراني وانفصاليين مدعومين من روسيا كان الأكبر منذ عام 2015، في الصراع الممتد بين الجانبين.

بلينكن ولافروف يلتقيان بشأن أوكرانيا

- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، عبر تويتر، إن الجانب الروسي وافق على مقترح أمريكي بعقد لقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف في أوروبا الأسبوع المقبل بشأن أوكرانيا، لكنه أضاف أنه في حال غزت روسيا أوكرانيا في الأيام المقبلة "فهذا سيوضح أنهم لم يكونوا جادين مطلقا بشأن (الطرق) الدبلوماسية".

النفط يتراجع بفعل الأنباء عن الاتفاق النووي

- تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أسبوع من التقلبات مع التفاؤل بشأن زيادة الإمدادات مع عودة إيران إلى الأسواق بعد الأنباء عن قرب التوصل لاتفاق نووي جديد، وهو ما وازن المخاوف القائمة بشأن اضطراب الإمدادات في حالة الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.

وانخفض خام برنت 0.7% إلى 92.29 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 0.7% إلى 91.09 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

للمزيد: نظرة على بعض قرارات أوبك - أوبك بلس والأحداث الجيوسياسية

بيتكوين تخسر نحو 7%

- تراجعت عملة بيتكوين الرقمية، أكبر العملات الرقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 7% لتبلغ 40.596 ألف دولار للعملة الواحدة، بحسب ما أظهرته الجمعة بيانات موقع كوين ديسك المتخصص في تتبع العملات الرقمية.

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ترخيص خدمات العملات المشفرة بالإمارات في مارس

- قال مسؤول حكومي إن الإمارات تستعد لإصدار تراخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية -التي تعرف باسم VASP- بحلول نهاية الربع الأول، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات العملات المشفرة في العالم، مضيفا أن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء تلك الرخص، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الخميس عن المسؤول.

عقد جديد لتشغيل مرفأ بيروت

- منح لبنان شركة CMA CGM الفرنسية عقد لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة 10 سنوات، ويتضمن العقد أيضا خطة استثمارية حجمها 33 مليون دولار لإعادة بناء وتحديث المرفأ، الذي شهد في عام 2020 انفجار ألق به أضرار جسيمة وأودى بحياة أكثر من 200 شخص، بحسب رويترز.

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