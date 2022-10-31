قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، يوم الاثنين، إن الحكومة التونسية قدمت تعهد لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة ومصنع تبغ عمومي.

وأضاف الطبوبي، نقلا عن الوكالة الرسمية للأنباء، أن "الحديث عن إلغاء الدعم والتفويت في (خصخصة) مؤسسات القطاع العام مرفوض تماما"، وأن الاتحاد سيخوض "معركة مجتمعية" من أجل التصدي لذلك.

واتهم الطبوبي الحكومة بـ"المغالطة" بخصوص ملفي خصخصة المؤسسات العامة وإلغاء الدعم.

ولم تكشف الحكومة التونسية عن مضمون اتفاق القرض الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، وقيمته 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات، مع انتظار المصادقة النهائية للمجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر المقبل.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد جهاد أزعور قد صرح، الاثنين للوكالة التونسية للأنباء، بأن "الحكومة التونسية وضعت في إطار الإصلاحات آلية تتمثل في عملية فرز لهذه المؤسسات بحسب وضعها المالي و كفاءتها وإنتاجيتها وهو ما سيمكن من معالجة مشاكل هذه المؤسسات حالة بحالة".

وتواجه الحكومة اختبار صعب في مدى التزامها بالإصلاحات المزمع تنفيذها وفق البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، على غرار إصلاح الدعم والمؤسسات العمومية وسط تحذيرات متواصلة من اتحاد الشغل، ذو النفوذ القوي في البلاد، من انفجار اجتماعي إذا تم تنفيذ إصلاحات "مؤلمة" تمس من القدرة الشرائية للتونسيين.

والسبت، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن الوقت حان لبدء إصلاحات اقتصادية صعبة تأخرت في تنفيذها تونس لسنوات.



للمزيد: محافظ البنك المركزي التونسي يقول إن الوقت قد حان للقيام بإصلاحات صعبة

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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