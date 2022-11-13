تأثر نمط إنفاق 65.8% من الأسر المصرية على السلع الغذائية وغير الغذائية بالأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري لمعرفة أثر الحرب على نمط استهلاك المصريين ونشرها الأسبوع الماضي.

وأظهرت الدراسة -التي أُجريت على عينة مكونة من 17.71 ألف أسرة خلال الفترة من 5 أغسطس ولمدة شهر- انخفاض استهلاك حوالي 74% من الأسر المصرية من السلع الغذائية.

يأتي هذا فيما واصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعه في أكتوبر، ليصل إلى 16.2% من 15% في سبتمبر.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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