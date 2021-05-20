(البيانات من عمرو حسين الألفي، المحلل المالي بزاوية عربي ورئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية في مصر وهو حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد "CFA" والإنفوجرافك من تصميم: شركة تلي بوي)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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