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اتخذ البنك المركزي عدد من القرارات اليوم بينها رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع استثنائي، وأكد على مرونة سعر الصرف ودورها في امتصاص الصدمات، وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات أجل عام بفائدة 18%.
بعد اجتماع للمركزي رفع خلاله الفائدة
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اتخذ البنك المركزي عدد من القرارات اليوم بينها رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع استثنائي، وأكد على مرونة سعر الصرف ودورها في امتصاص الصدمات، وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات أجل عام بفائدة 18%.
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