اتخذ البنك المركزي عدد من القرارات اليوم بينها رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع استثنائي، وأكد على مرونة سعر الصرف ودورها في امتصاص الصدمات، وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات أجل عام بفائدة 18%.