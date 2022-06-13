مواقع التواصل الاجتماعي

إفريقيا

مصر

مصر تبدأ في إقامة منطقة تخزين وضخ بترول جنوب القاهرة

مصر تبدأ في إقامة منطقة تخزين وضخ بترول جنوب القاهرة
مصر تبدأ في إقامة منطقة تخزين وضخ بترول جنوب القاهرة
تضخم

معدل التضخم في المدن المصرية يرتفع لمستوى قياسي جديد

معدل التضخم في المدن المصرية يرتفع لمستوى قياسي جديد
معدل التضخم في المدن المصرية يرتفع لمستوى قياسي جديد
أسعار الفائدة

بعد زيادة الفائدة، مصر تبحث عن تمويل أرخص

بعد زيادة الفائدة، مصر تبحث عن تمويل أرخص
بعد زيادة الفائدة، مصر تبحث عن تمويل أرخص
أخبار رياضية

تحليل: ليه تعمل حملة إعلانية لما ممكن تشتري نادى

تحليل: ليه تعمل حملة إعلانية لما ممكن تشتري نادى
تحليل: ليه تعمل حملة إعلانية لما ممكن تشتري نادى
مصر

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتراجع إلى 35.5 مليار دولار في مايو

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتراجع إلى 35.5 مليار دولار في مايو
احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتراجع إلى 35.5 مليار دولار في مايو
استحواذات واندماجات

عرض للاستحواذ على حصة أغلبية في بلتون المصرية

عرض للاستحواذ على حصة أغلبية في بلتون المصرية
عرض للاستحواذ على حصة أغلبية في بلتون المصرية
اقتصاد

الاقتصاد غير النفطي في مصر يواصل الانكماش في مايو: استبيان

الاقتصاد غير النفطي في مصر يواصل الانكماش في مايو: استبيان
الاقتصاد غير النفطي في مصر يواصل الانكماش في مايو: استبيان
أخبار اقتصادية

مصر توقع اتفاق تمويل معدل بـ 6 مليار دولار

مصر توقع اتفاق تمويل معدل بـ 6 مليار دولار
مصر توقع اتفاق تمويل معدل بـ 6 مليار دولار
شركات ناشئة

زاوية حوار: عن "المشاريع الناشئة" واللحمة

زاوية حوار: عن \"المشاريع الناشئة\" واللحمة
زاوية حوار: عن \"المشاريع الناشئة\" واللحمة
للمزيد
الأكثر مشاهدة
1.

مسؤول أمريكي يزور لبنان لتحريك أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل

2.

سؤال الساعة.. من هو ولي عهد أبو ظبي القادم؟

3.

شيلا الرويلي.. من هي أول سيدة بمجلس إدارة المركزي السعودي؟

4.

قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم

5.

حوار مع الرئيس التنفيذي: جوميا تستهدف شراكات جديدة لخدمات الدفع الإلكتروني في مصر

الأحدث في الأخبار
1

النفط ينخفض مع تراجع آمال انتعاش الطلب في الصين

2

"إي فاينانس" المصرية تقدم خدمات إلكترونية للحكومة الليبية

3

وزير أردني: المواطنون سيعانون من نقص المياه هذا الصيف

4

قطر توقع اتفاقية توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم

5

مصر تبدأ في إقامة منطقة تخزين وضخ بترول جنوب القاهرة