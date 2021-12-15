* تم التحديث برسم بياني لتطور التضخم السنوي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في السعودية 1.1% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار النقل والأغذية والمشروبات، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة يوم الأربعاء.

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.2% في شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر السابق له.

البنزين يرتفع والصحة تنخفض

أرجعت هيئة الإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر نوفمبر إلى ارتفاع قسم النقل بنسبة 5.7% نتيجة ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9%.

وارتفعت أيضا أسعار التعليم بنسبة 4.8%، الترفيه والثقافة بنسبة 2.3%، المطاعم والفنادق بنسبة 1.8%، المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.6%، والاتصالات بنسبة 1.4%.

فيما انخفض قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.8%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 1.6% والصحة 0.2%.

تطور التضخم السنوي في 2021

بدأت السعودية في يوليو من عام 2020 في تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة وهو ما تسبب في ارتفاع كبير لمعدل التضخم السنوي منذ ذلك الحين لما فوق 6%، لكنه عاود الانخفاض في يوليو 2021 إلى ما دون الـ 1% قبل أن يرتفع في شهر نوفمبر الماضي إلى 1.1%، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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