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مصر

مصر

مصر: الإفراج عن ناشر معارض بعد سجنه 6 أشهر

مصر: الإفراج عن ناشر معارض بعد سجنه 6 أشهر
مصر: الإفراج عن ناشر معارض بعد سجنه 6 أشهر
مصر

الرئيس التركي يزور مصر لأول مرة منذ أكثر من عقد

الرئيس التركي يزور مصر لأول مرة منذ أكثر من عقد
الرئيس التركي يزور مصر لأول مرة منذ أكثر من عقد
مصر

مصر: قانون يحيل الجرائم المتعلقة بالسلع الأساسية للقضاء العسكري.. ماذا نعرف؟

مصر: قانون يحيل الجرائم المتعلقة بالسلع الأساسية للقضاء العسكري.. ماذا نعرف؟
مصر: قانون يحيل الجرائم المتعلقة بالسلع الأساسية للقضاء العسكري.. ماذا نعرف؟
فلسطين

فيديو- محور فيلادلفيا الحدودي يثير توترات بين مصر وإسرائيل في ظل حرب غزة

فيديو- محور فيلادلفيا الحدودي يثير توترات بين مصر وإسرائيل في ظل حرب غزة
فيديو- محور فيلادلفيا الحدودي يثير توترات بين مصر وإسرائيل في ظل حرب غزة
مصر

تفاصيل: مصر تضع شرط جديد لتقديم الخدمات الحكومية للأجانب الموجودين بالبلد

تفاصيل: مصر تضع شرط جديد لتقديم الخدمات الحكومية للأجانب الموجودين بالبلد
تفاصيل: مصر تضع شرط جديد لتقديم الخدمات الحكومية للأجانب الموجودين بالبلد
الصومال

بنبرة محذرة… مصر تجدد رفضها لاتفاق إثيوبي يتعلق بالصومال- فماذا حدث؟

بنبرة محذرة… مصر تجدد رفضها لاتفاق إثيوبي يتعلق بالصومال- فماذا حدث؟
بنبرة محذرة… مصر تجدد رفضها لاتفاق إثيوبي يتعلق بالصومال- فماذا حدث؟
مصر

مُحدث: اشتباك على الحدود المصرية -الإسرائيلية

مُحدث: اشتباك على الحدود المصرية -الإسرائيلية
مُحدث: اشتباك على الحدود المصرية -الإسرائيلية
مصر

تفاصيل: الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لمعدات عسكرية لمصر

تفاصيل: الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لمعدات عسكرية لمصر
تفاصيل: الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لمعدات عسكرية لمصر
مصر

انخفاض معدل النمو السكاني في مصر 8% عام 2023

انخفاض معدل النمو السكاني في مصر 8% عام 2023
انخفاض معدل النمو السكاني في مصر 8% عام 2023
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