ابحث
البحث المتقدم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
مواقع التواصل الاجتماعي
الشرْقُ الأوسَط
MENA - ENGLISH
UAE - ENGLISH
KSA - ENGLISH
الشرْقُ الأوسَط
الإمارات
السعودية
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
اشترك في موجز زاوية
الاقتصاد الأخضر
تغطيات زاوية
إنفوجرافك
أزمة لبنان
الاقتصاد الإسلامي
أحداث واقتصاديات الرياضة والفن
ابحث
البحث المتقدم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
آراء
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية
>
أهم التطورات السياسية
>
مصر
مصر
مصر
مصر: الإفراج عن ناشر معارض بعد سجنه 6 أشهر
مصر
الرئيس التركي يزور مصر لأول مرة منذ أكثر من عقد
مصر
مصر: قانون يحيل الجرائم المتعلقة بالسلع الأساسية للقضاء العسكري.. ماذا نعرف؟
فلسطين
فيديو- محور فيلادلفيا الحدودي يثير توترات بين مصر وإسرائيل في ظل حرب غزة
مصر
تفاصيل: مصر تضع شرط جديد لتقديم الخدمات الحكومية للأجانب الموجودين بالبلد
الصومال
بنبرة محذرة… مصر تجدد رفضها لاتفاق إثيوبي يتعلق بالصومال- فماذا حدث؟
مصر
مُحدث: اشتباك على الحدود المصرية -الإسرائيلية
مصر
تفاصيل: الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لمعدات عسكرية لمصر
مصر
انخفاض معدل النمو السكاني في مصر 8% عام 2023
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة
الأكثر شعبية
1.
رئيس الوزراء المصري: تحويلات العاملين بالخارج تعود لمعدلاتها تدريجيا مع انحسار السوق السوداء
2.
مُحدث- مصر: الدولار في السوق الموازية تحت 50 جنيه والرسمي تحت 49 جنيه
3.
مُحدث- حركة سعر الدولار في السوقين الموازية والرسمية بمصر بعد أسبوع من التعويم
4.
مقال رأي- الأخضر الأكثر شيوعا…لكن للهيدروجين ألوان أخرى
5.
موجز زاوية مصر: سعر صرف الدولار ينخفض في السوقين الرسمية والموازية الأربعاء
الأحدث في الأخبار
1
باكستان: صندوق النقد يجري مراجعة أخيرة لبرنامج تمويل بـ 3 مليار دولار
2
مصر تحدد سعر توريد القمح المحلي عند 2000 جنيه
3
مقال رأي- الأخضر الأكثر شيوعا…لكن للهيدروجين ألوان أخرى
4
رئيس الوزراء المصري: تحويلات العاملين بالخارج تعود لمعدلاتها تدريجيا مع انحسار السوق السوداء
5
إجراءات لتسهيل تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دبي.. ماذا نعرف؟