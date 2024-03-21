قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر 2024، وفق بيان للرئاسة الجزائرية يوم الخميس.

ويأتي قرار تبون في وقت تواجه فيه الجزائر، المصدرة للنفط والغاز والعضو في أوبك، تحديات اقتصادية فيما تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية وتقليص نسب التضخم والبطالة.

ووفق البيان، "سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 08 جوان 2024".

ولم يذكر البيان أسباب تقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المتوقع إجراءها في ديسمبر 2024.

ولم يعلن تبون (78 عاما)، الذي انتخب في ديسمبر 2019، ما إذا كان سيترشح لعهدة ثانية.

وانتخب تبون رئيسا للجزائر، في ديسمبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بحسب نص الدستور، وفق وسائل إعلام محلية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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