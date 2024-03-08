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الشرق الأوسط

فلسطين

قتلى وجرحى جراء سقوط صناديق مساعدات على قطاع غزة

قتلى وجرحى جراء سقوط صناديق مساعدات على قطاع غزة
قتلى وجرحى جراء سقوط صناديق مساعدات على قطاع غزة
فلسطين

لأول مرة... سقوط قتلى في هجوم للحوثيين على سفينة بالبحر الأحمر

لأول مرة... سقوط قتلى في هجوم للحوثيين على سفينة بالبحر الأحمر
لأول مرة... سقوط قتلى في هجوم للحوثيين على سفينة بالبحر الأحمر
فلسطين

مُحدث- رمضان على الأبواب من دون اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

مُحدث- رمضان على الأبواب من دون اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
مُحدث- رمضان على الأبواب من دون اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
فلسطين

تقارير: مقاطعة إسرائيلية لمحادثات بالقاهرة مع حماس للتوصل لهدنة

تقارير: مقاطعة إسرائيلية لمحادثات بالقاهرة مع حماس للتوصل لهدنة
تقارير: مقاطعة إسرائيلية لمحادثات بالقاهرة مع حماس للتوصل لهدنة
فلسطين

الحرب على قطاع غزة: جولة مفاوضات مرتقبة بالقاهرة لوقف القتال، وقصف إسرائيلي على رفح

الحرب على قطاع غزة: جولة مفاوضات مرتقبة بالقاهرة لوقف القتال، وقصف إسرائيلي على رفح
الحرب على قطاع غزة: جولة مفاوضات مرتقبة بالقاهرة لوقف القتال، وقصف إسرائيلي على رفح
فلسطين

قتلى وجرحى بنيران دبابات إسرائيلية أثناء توزيع مساعدات بغزة

قتلى وجرحى بنيران دبابات إسرائيلية أثناء توزيع مساعدات بغزة
قتلى وجرحى بنيران دبابات إسرائيلية أثناء توزيع مساعدات بغزة
فلسطين

مُحدث- التطورات في قطاع غزة: مخيم مصري جديد للاجئين وحديث عن مسودة هدنة بين إسرائيل وحماس

مُحدث- التطورات في قطاع غزة: مخيم مصري جديد للاجئين وحديث عن مسودة هدنة بين إسرائيل وحماس
مُحدث- التطورات في قطاع غزة: مخيم مصري جديد للاجئين وحديث عن مسودة هدنة بين إسرائيل وحماس
فلسطين

مُحدث- رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يقدم استقالة حكومته للرئيس عباس

مُحدث- رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يقدم استقالة حكومته للرئيس عباس
مُحدث- رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يقدم استقالة حكومته للرئيس عباس
فلسطين

مُحدث: تطورات جديدة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

مُحدث: تطورات جديدة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
مُحدث: تطورات جديدة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
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