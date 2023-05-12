الصناعات الدفاعية الخليجية: تخفيف أم تفكيك الارتباط مع الغرب؟

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الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
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يمنى كامل
باحثة ومستشارة في الشؤون الحكومية، مهتمة بمجالي الاتصال السياسي والدولي، ودراسات الرأي العام، وحاصلة على درجتي الدكتوراه والماجستير في الإعلام من جامعة Bournemouth وجامعة Cardiff في المملكة المتحدة
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