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يمنى كامل
يمنى كامل
يمنى كاملباحثة ومستشارة في الشؤون الحكومية، مهتمة بمجالي الاتصال السياسي والدولي، ودراسات الرأي العام، وحاصلة على درجتي الدكتوراه والماجستير في الإعلام من جامعة Bournemouth وجامعة Cardiff في المملكة المتحدة
آراء

الصناعات الدفاعية الخليجية: تخفيف أم تفكيك الارتباط مع الغرب؟

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