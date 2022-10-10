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منصف مرسي
منصف مرسي
منصف مرسيرئيس مشارك في إدارة البحوث في سي أي كابيتال للخدمات المالية في مصر
آراء

ارتفاع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية - السلبيات والحلول

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