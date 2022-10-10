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الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
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منصف مرسي
رئيس مشارك في إدارة البحوث في سي أي كابيتال للخدمات المالية في مصر
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ارتفاع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية - السلبيات والحلول
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