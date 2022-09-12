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محمود جاد
محمود جاد
محمود جادمحلل مالي بسوق المال وكاتب إقتصادي بزاوية عربي
آراء

كلام جاد: العقارات، هل هي الشجرة المناسبة للزراعة الآن؟

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