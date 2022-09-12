كلام جاد: العقارات، هل هي الشجرة المناسبة للزراعة الآن؟

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دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
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عملات
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محمود جاد
محلل مالي بسوق المال وكاتب إقتصادي بزاوية عربي
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