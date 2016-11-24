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كيري واتكنز
كيري واتكنز
كيري واتكنزIndustry Expertكيري واتكنز كبيرة المشاركين في مجموعة الممارسات العقارية الإماراتيّة في شركة الاستشارات القانونية العالمية بيكر آند ماكنزي - دبي
الأعمال

خط أفق دبي العمراني دائم التطور

كيري واتكنزIndustry Expert
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