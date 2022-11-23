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كريم الجندي
كريم الجندي
كريم الجندياستشاري الاستدامة والمناخ ومؤسس مبادرة كربون
آراء

قمة شرم الشيخ المناخية: المخرجات والتحديات القادمة

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