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الشرق الأوسط
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
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كريم الجندي
استشاري الاستدامة والمناخ ومؤسس مبادرة كربون
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قمة شرم الشيخ المناخية: المخرجات والتحديات القادمة
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