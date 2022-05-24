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عمرو عادلي
عمرو عادلي
عمرو عادليمحلل اقتصادي بزاوية عربي وأستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقسم العلوم السياسية

محلل اقتصادي بزاوية عربي وأستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقسم العلوم السياسية

آراء

"أكثر عالمية": الأزمة الاقتصادية بين اليوم و السبعينات

عمرو عادليمحلل اقتصادي بزاوية عربي وأستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقسم العلوم السياسية
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