مواقع التواصل الاجتماعي
عمرو عادلي
عمرو عادلي
عمرو عادليمحلل اقتصادي بزاوية عربي وأستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقسم العلوم السياسية
آراء

نحو الخلاص من أزمات نقص العملة المتكررة: تعميق الصناعة كمخرج

آراء

حان الوقت للبحث عن بدائل للتصدير والاستثمار الأجنبي لدفع التنمية

آراء

"أكثر عالمية": الأزمة الاقتصادية بين اليوم و السبعينات

للمزيد
الأحدث في الأخبار
1

تعاملات المغرب الخارجية خلال أول 7 أشهر من 2022

2

ليز تراس تكشف أسماء وزراء حكومة بريطانيا الجديدة

3

الإمارات تطالب نتفليكس بحذف محتوى يتعارض مع قيم المجتمع

4

خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد استهداف إسرائيل له

5

إنفوجرافك: تعاملات المغرب الخارجية خلال أول 7 أشهر من 2022