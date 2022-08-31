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عادل كُريّم
عادل كُريّم
عادل كُريّممحلل اقتصاديات الرياضة في زاوية عربي والمنسق الإعلامي السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم
آراء

تمويل الصفقات من مبيعات قمصان نجوم الرياضة – حقيقة أم خرافة؟

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