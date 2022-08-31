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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
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عادل كُريّم
محلل اقتصاديات الرياضة في زاوية عربي والمنسق الإعلامي السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم
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تمويل الصفقات من مبيعات قمصان نجوم الرياضة – حقيقة أم خرافة؟
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