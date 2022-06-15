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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
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حسين محرم
معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية في مصر، حاصل على ماجستير اقتصاد من جامعة مانشستر
آراء
مانشستر يونايتد وثورة كرة القدم الاقتصادية
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