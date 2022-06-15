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حسين محرم
حسين محرم
حسين محرممعاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية في مصر، حاصل على ماجستير اقتصاد من جامعة مانشستر
آراء

مانشستر يونايتد وثورة كرة القدم الاقتصادية

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