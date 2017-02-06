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بيترو ديلبيرو
بيترو ديلبيرو
بيترو ديلبيروIndustry Expertشريك في قسم الشركات في مكتبَي دبي وميلان- متخصصّاً في الصفقات الخاصة بالشركات في منطقة الخليج وإيطاليا. يقدّم أيضاً الاستشارات القانونية الى الشركات العالمية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية في شأن عمليات الدمج والاستحواذ على المستوى الدولي والمحلي؛ كما يقدّم أيضاً الاستشارات إلى العملاء بشـأن ممارسة الحقوق المرتبطة بتملك أسهم في الشركات وتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين المساهمين.
الأعمال

مستجدات قانون تنظيم المنافسة في دولة الإمارات العربية المتحدة

بيترو ديلبيروIndustry Expert
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