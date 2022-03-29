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إسراء أحمد
إسراء أحمد
إسراء أحمد
آراء

هل أدمنت مصر العلاج بالصدمة؟

إسراء أحمد
اقتصاد

الغسل الأخضر.. أدخنة ولكن خضراء

إسراء أحمد
اقتصاد

طالبان والاقتصاد الأفغاني: الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد

إسراء أحمد
اقتصاد

ارتفاع أسعار الغذاء... ماذا يحدث؟&nbsp;

إسراء أحمد
منوعات

الفشل السوقي و"صناعة الثقافة"... هل من مخرج؟&nbsp;

إسراء أحمد
اقتصاد

الأسواق الناشئة والجائحة القادمة.. هل نحن مستعدون؟&nbsp;

إسراء أحمد
اقتصاد

هل تتلون البنوك المركزية باللون الأخضر؟&nbsp;

إسراء أحمد
اقتصاد

استراتيجيات إدارة الدين العام.. هل يعمل زر إبطال القنبلة بكفاءة..؟ (2)&nbsp;

إسراء أحمد
اقتصاد

استراتيجيات إدارة الدين العام.. هل يعمل زر إبطال القنبلة بكفاءة..؟&nbsp;

إسراء أحمد
اقتصاد

كيف دخل السودان الحلقة المفرغة...؟ &nbsp;

إسراء أحمد
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