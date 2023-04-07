قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز المصري ومالكه رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، وقف الاستثمارات في النادي ومشروعاته، ردا على ما أسماه "عدم تكافؤ الفرص" وسط اعتراضات على قرارات اتحاد الكرة المصري.



ونادي بيرامدز (الذي كان يعرف سابقا بنادي الأسيوطي)- أصبح أحد الأندية التي تنافس على المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز وعلى البطولات القارية إلى جانب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، منذ اشتراه رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، قبل أن يتخارج منه لصالح الشامسي في 2019.



وقال مالك نادي بيراميدز في بيان نشره النادي عبر صفحته على فسبوك، الخميس، إنه "نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة، قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكه إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية والاستاد".



كما سيعقد مجلس الإدارة جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي، وفقا للبيان.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، رفض اتحاد الكرة طلب نادي بيراميدز لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لمباراة نهائي كأس مصر التي تجمعه بالأهلي مساء الاثنين المقبل بسبب ضيق الوقت.

(إعداد: عادل كُريّم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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