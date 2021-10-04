أولا خبر نوبل سريعا

أعلنت لجنة جوائز نوبل، يوم الاثنين، فوز العالم الأمريكي ديفيد جوليوس والأمريكي من أصل لبناني أردم باتا بوتيان مناصفة بجائزة نوبل لعام 2021 في الطب.

وتمكن العالمان من تحديد الآليات التي يتمكن الإنسان عن طريقها من إدراك الحرارة والبرودة و التلامس على الجلد من خلال النبضات العصبية.

وقالت لجنة جوائز نوبل إنه قبل اكتشافهما هذا كان هناك سؤال يظل غير مجاب عنه وهو كيف يتم تحويل الحرارة أو البرودة أو أي ضغط على الجلد للجهاز العصبي للإنسان.

نبذة سريعة عن باتا بوتيان

(بحسب موقع جائزة نوبل ومواقع أماكن عمل باتا بوتيان)

ولد باتا بوتيان عام 1967 في بيروت، وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن الـ 18، ويقول عن سبب مغادرته لبنان والذي تحدث عنه في تويته نشرها اثناء فترة الاحتقان السياسي التي شهدتها أمريكا في يناير الماضي بعد الانتخابات الرئاسية: "أتيت إلى الولايات المتحدة من لبنان حين كنت في ال 18 هربا من الفوضى. إحدى مشكلات لبنان كانت أن الناس يهتمون بالأحزاب والدين أكثر من الدولة. هل نمضي في هذا الطريق؟ ... جو بايدن سيجمعنا مرة أخرى".

وباتا بوتيان حاصل على درجة الماجستير من جامعة كاليفورنيا عام 1990 في علم الأحياء، وبعدها حصل على الدكتوراه في علم الأحياء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عام 1996.

وهو أستاذ بقسم علوم الأعصاب بمعهد هوارد هيوز للطب بالولايات المتحدة.

وكان رئيس قسم علوم الأعصاب في مؤسسة تابعة لمعاهد نوفارتيس لأبحاث الطب الحيوي، وهي وحدة الأبحاث التابعة لشركة نوفارتيس الدولية لصناعة الأدوية.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)

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