توقع شريف البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي، في مقابلة مع زاوية عربي، أن يتمكن البنك الرقمي "وان بنك" أو onebank من تحقيق أرباح خلال 4 إلى 5 سنوات من إطلاقه المتوقع العام المقبل، مستهدفا 700 ألف عميل خلال العام الأول للبنك.

وتأسست شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر- ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد- عام 2020 بهدف إطلاق أول بنك رقمي في مصر، وحصلت في 2024 على الترخيص المبدئي من البنك المركزي المصري.

لمشاهدة الفيديو على زاوية أضغط هنا وعلى اليوتيوب أضغط هنا.

(إعداد المقابلة: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا