سجلت أعداد السياح الوافدين على مصر رقم قياسي في عام 2023، وتتوقع الدولة نمو قطاع السياحة في 2024 بنسبة بين 6 إلى 7% مقارنة بالعام الماضي، لكن توقعات تشير إلى أن استمرار حرب غزة قد يلقي بظلاله على القطاع