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(إعداد: مريم عبد الغني، مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
سجلت أعداد السياح الوافدين على مصر رقم قياسي في عام 2023، وتتوقع الدولة نمو قطاع السياحة في 2024 بنسبة بين 6 إلى 7% مقارنة بالعام الماضي، لكن توقعات تشير إلى أن استمرار حرب غزة قد يلقي بظلاله على القطاع
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(إعداد: مريم عبد الغني، مونتاج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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