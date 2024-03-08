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اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
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بنوك وتأمين
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سياحة وسفر
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هل تسجل السياحة الوافدة ...
فيديو
سياحة وسفر
مارس ٨، ٢٠٢٤
هل تسجل السياحة الوافدة على مصر رقم قياسي جديد في 2024؟
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فيديو.. هل تسجل السياحة الوافدة على مصر رقم قياسي جديد في 2024؟
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شركة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية تدرس زيادة التدفقات المالية عبر عدة مشروعات
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إطلاق منصة مصرية للحجوزات السياحية... ماذا نعرف عنها؟
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مصادر لزاوية عربي: مصر تخوض نقاشات مع صندوقين سياديين خليجيين لإقامة مدينتين سياحيتين ساحليتين
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خاص- مجموعة هيلتون تستهدف مضاعفة عدد فنادقها في مصر بحلول 2028
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مصر تتوقع نمو من 6% إلى 7% بقطاع السياحة في 2024
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شركة أورينت تورز المصرية تعتزم إنشاء فندق جديد بالبحر الأحمر
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وزير السياحة السعودي: المملكة تهدف لزيادة الغرف السياحية بنحو الضعف خلال 6 سنوات