مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>الأعمال>سياحة وسفر>هل تسجل السياحة الوافدة ...

فيديو

Video
Video
سياحة وسفر
مارس ٨، ٢٠٢٤
هل تسجل السياحة الوافدة على مصر رقم قياسي جديد في 2024؟
مصر

فيديو.. هل تسجل السياحة الوافدة على مصر رقم قياسي جديد في 2024؟

فيديو.. هل تسجل السياحة الوافدة على مصر رقم قياسي جديد في 2024؟
فيديو.. هل تسجل السياحة الوافدة على مصر رقم قياسي جديد في 2024؟
مصر

شركة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية تدرس زيادة التدفقات المالية عبر عدة مشروعات

شركة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية تدرس زيادة التدفقات المالية عبر عدة مشروعات
شركة مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية تدرس زيادة التدفقات المالية عبر عدة مشروعات
مصر

الحكير السعودية تطلق مشروع "تنزا" في مصر باستثمارات 1.1 مليار جنيه

الحكير السعودية تطلق مشروع \"تنزا\" في مصر باستثمارات 1.1 مليار جنيه
الحكير السعودية تطلق مشروع \"تنزا\" في مصر باستثمارات 1.1 مليار جنيه
مصر

إطلاق منصة مصرية للحجوزات السياحية... ماذا نعرف عنها؟

إطلاق منصة مصرية للحجوزات السياحية... ماذا نعرف عنها؟
إطلاق منصة مصرية للحجوزات السياحية... ماذا نعرف عنها؟
مصر

مصادر لزاوية عربي: مصر تخوض نقاشات مع صندوقين سياديين خليجيين لإقامة مدينتين سياحيتين ساحليتين

مصادر لزاوية عربي: مصر تخوض نقاشات مع صندوقين سياديين خليجيين لإقامة مدينتين سياحيتين ساحليتين
مصادر لزاوية عربي: مصر تخوض نقاشات مع صندوقين سياديين خليجيين لإقامة مدينتين سياحيتين ساحليتين
مصر

خاص- مجموعة هيلتون تستهدف مضاعفة عدد فنادقها في مصر بحلول 2028

خاص- مجموعة هيلتون تستهدف مضاعفة عدد فنادقها في مصر بحلول 2028
خاص- مجموعة هيلتون تستهدف مضاعفة عدد فنادقها في مصر بحلول 2028
مصر

مصر تتوقع نمو من 6% إلى 7% بقطاع السياحة في 2024

مصر تتوقع نمو من 6% إلى 7% بقطاع السياحة في 2024
مصر تتوقع نمو من 6% إلى 7% بقطاع السياحة في 2024
مصر

شركة أورينت تورز المصرية تعتزم إنشاء فندق جديد بالبحر الأحمر

شركة أورينت تورز المصرية تعتزم إنشاء فندق جديد بالبحر الأحمر
شركة أورينت تورز المصرية تعتزم إنشاء فندق جديد بالبحر الأحمر
السعودية

وزير السياحة السعودي: المملكة تهدف لزيادة الغرف السياحية بنحو الضعف خلال 6 سنوات

وزير السياحة السعودي: المملكة تهدف لزيادة الغرف السياحية بنحو الضعف خلال 6 سنوات
وزير السياحة السعودي: المملكة تهدف لزيادة الغرف السياحية بنحو الضعف خلال 6 سنوات