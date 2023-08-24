PHOTO
فيديو: قمة بريكس 2023… هل يقترب التكتل من تحقيق مبتغاه؟
اتفقت دول تكتل بريكس -وهي الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا- التي تشكل سويا نحو ربع الاقتصاد العالمي خلال قمتها في جنوب إفريقيا على آليات لبحث ضم أعضاء جدد لتوسيع التجمع. فهل تساعد تلك الخطوة التكتل في تحقيق أهدافه بتغيير بالنظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون؟
٢٤ أغسطس، ٢٠٢٣
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2023 ©