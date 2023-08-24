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شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
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قمة بريكس 2023… هل يقترب...
فيديو
العالم
أغسطس ٢٤، ٢٠٢٣
قمة بريكس 2023… هل يقترب التكتل من تحقيق مبتغاه؟
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الرئيس الجزائري يقترح مبادرة لحل الأزمة في النيجر
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ترامب يجمع ملايين الدولارات منذ احتجازه لفترة وجيزة بأتلانتا
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في أول رد فعل… بوتين يعزي أسرة قائد فاغنر ويقول إن التحقيق سيستغرق بعض الوقت
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