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العالم
أغسطس ٢٤، ٢٠٢٣
قمة بريكس 2023… هل يقترب التكتل من تحقيق مبتغاه؟
النيجر

الرئيس الجزائري يقترح مبادرة لحل الأزمة في النيجر

الرئيس الجزائري يقترح مبادرة لحل الأزمة في النيجر
الرئيس الجزائري يقترح مبادرة لحل الأزمة في النيجر
باكستان

باكستان: وقف حكم السجن الصادر ضد عمران خان بتهمة الفساد

باكستان: وقف حكم السجن الصادر ضد عمران خان بتهمة الفساد
باكستان: وقف حكم السجن الصادر ضد عمران خان بتهمة الفساد
الولايات المتحدة

تحديد 4 مارس المقبل موعد لمحاكمة ترامب في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020

تحديد 4 مارس المقبل موعد لمحاكمة ترامب في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020
تحديد 4 مارس المقبل موعد لمحاكمة ترامب في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات 2020
النيجر

بعد انتهاء مهلة ممنوحة له للمغادرة... ماكرون يقول إن سفير فرنسا سيبقى في النيجر

بعد انتهاء مهلة ممنوحة له للمغادرة... ماكرون يقول إن سفير فرنسا سيبقى في النيجر
بعد انتهاء مهلة ممنوحة له للمغادرة... ماكرون يقول إن سفير فرنسا سيبقى في النيجر
باكستان

باكستان: إسقاط تهمة التحريض على القتل ضد "عمران خان" المسجون بتهمة فساد

باكستان: إسقاط تهمة التحريض على القتل ضد \"عمران خان\" المسجون بتهمة فساد
باكستان: إسقاط تهمة التحريض على القتل ضد \"عمران خان\" المسجون بتهمة فساد
الولايات المتحدة

ترامب يجمع ملايين الدولارات منذ احتجازه لفترة وجيزة بأتلانتا

ترامب يجمع ملايين الدولارات منذ احتجازه لفترة وجيزة بأتلانتا
ترامب يجمع ملايين الدولارات منذ احتجازه لفترة وجيزة بأتلانتا
النيجر

النيجر تقرر طرد السفير الفرنسي وتمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد

النيجر تقرر طرد السفير الفرنسي وتمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد
النيجر تقرر طرد السفير الفرنسي وتمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد
روسيا

في أول رد فعل… بوتين يعزي أسرة قائد فاغنر ويقول إن التحقيق سيستغرق بعض الوقت

في أول رد فعل… بوتين يعزي أسرة قائد فاغنر ويقول إن التحقيق سيستغرق بعض الوقت
في أول رد فعل… بوتين يعزي أسرة قائد فاغنر ويقول إن التحقيق سيستغرق بعض الوقت
أحداث عالمية

مُحدث- بينها دول عربية.. تجمع بريكس يدعو 6 دول للانضمام للتكتل

مُحدث- بينها دول عربية.. تجمع بريكس يدعو 6 دول للانضمام للتكتل
مُحدث- بينها دول عربية.. تجمع بريكس يدعو 6 دول للانضمام للتكتل