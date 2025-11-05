تستهدف سوق العراق للأوراق المالية، جذب شركات للإدراج في قطاعات جديدة كالعقارات والنفط، فيما تنوي إطلاق أداة الرافعة المالية لدعم السيولة في السوق، حسب علي جمال المدير التنفيذي للبورصة في مقابلة مع زاوية عربي.

تولى جمال، هذا المنصب سبتمبر من هذا العام.

#أخباراقتصادية

