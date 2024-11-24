يستهدف المصرف الأهلي العراقي المدرج ببورصة العراق التوسع في التحول الرقمي لتعزيز الشمول المالي في البلاد، وفق أيمن أبو دهيم، المدير المفوض للمصرف في مقابلة مع زاوية عربي.

تأسس المصرف الأهلي العراقي عام 1995 ويبلغ رأسماله حاليا نحو 400 مليار دينار عراقي (نحو 305 مليون دولار) وتمتلك مجموعة كابيتال بنك الأردن نحو 62% من المصرف كمساهم رئيسي، ولدى المصرف عدة فروع بالعراق وفرع بالسعودية.

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(إعداد: ياسمين صالح، تحرير شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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