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دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
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مصر
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الشام
شمال إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
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مقابلة فيديو - المصرف ال...
فيديو
بنوك وتأمين
نوفمبر ٢٤، ٢٠٢٤
مقابلة فيديو - المصرف الأهلي العراقي يستهدف التوسع في التحول الرقمي
مصر
خلفية وتفاصيل- المركزي المصري يعتزم طرح المصرف المتحد في البورصة بعد سنوات من محاولة بيعه
الإمارات
مُحدث: الرئيس التنفيذي لـ "وطنية انترناشيونال القابضة" الإماراتية للاستثمار والتأمين الإسلامي يتوقع ارتفاع أسعار بعض المنتجات بدعم من نمو الطلب
فيديو
فيديو- الرئيس التنفيذي لمصر للابتكار الرقمي يتوقع إطلاق أول بنك رقمي "وان بنك" في 2025
مصر
مصر للابتكار الرقمي تتوقع موافقة نهائية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر بالربع الأول من 2025- الرئيس التنفيذي
الإمارات
رويترز- "أبوظبي الأول" يخوض محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة كبيرة في بنك تركي
السعودية
البنك الأهلي السعودي يعين رئيس تنفيذي جديد
مصر
التجاري الدولي يرفع حدود المشتريات الدولية لبطاقات الائتمان للمرة الثانية في أسبوع
الإمارات
حاكم دبي يصدر قانون يفرض ضريبة سنوية 20% على المصارف الأجنبية بالإمارة
مصر
"التجاري الدولي" يرفع حدود المشتريات الدولية لبطاقات الائتمان داخل وخارج مصر