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فيديو: هل ينهي انتخاب رئيس جديد معاناة لبنان؟
فشل البرلمان اللبناني للمرة الـ 12 في انتخاب رئيس جديد للبلاد ليمتد بذلك أمد الفراغ السياسي الذي يشهده البلد والذي يسبب حالة شلل بمؤسسات الدولة وسط انهيار مالي هو من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ لبنان
١٥ يونيو، ٢٠٢٣
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