قال شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الطاقة والبترول بالإمارات، الثلاثاء، إن الشركات المحلية بدأت تنفيذ تعهداتها بضخ استثمارات لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية، ضمن استراتيجية الإمارات للحياد الكربوني.

"شفنا فيه شركات منها شركات خاصة تتعاون معانا وحتى ملتزمة باستثمار مبالغ من المال على أساس أن نحن بشراكة مع القطاع الخاص ننجز فيها أهدافنا المشتركة،" وفق ما قاله العلماء في مقابلة مع زاوية عربي الثلاثاء على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي، المنعقدة من الأحد إلى الأربعاء.

وتسعى الإمارات كما عدد كبير من دول العالم للتحول إلى الطاقة النظيفة. وتخطط الدولة الخليجية - عضو تكتل أوبك وأوبك بلس - إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول العام 2030 على أن تكون مساهمة الطاقة النظيفة (الطاقة المتجددة والنووية) 32% بحلول العام 2030 و38% بحلول العام 2035.

وأشار المسؤول إلى أن شركة أدنوك الإماراتية الوطنية للبترول، رفعت حجم الاستثمارات المخصصة لخفض الانبعاثات وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة، من نحو 15 مليار دولار إلى 23 مليار دولار.

وقال إن وزارة الطاقة تعمل على الاستفادة من مقومات الذكاء الصناعي وجمع وتحليل البيانات على مستوى الإمارات كلها بالتعاون مع جهات أخرى لتحقيق خطتها لخفض الانبعاثات الكربونية على أن يتم تقييم وإعادة النظر في استراتيجيتها للحياد الكربوني في 2028.

وأكد التزام الإمارات بسياسات أوبك وأوبك بلس سواء من ناحية الإنتاج أو الخفض الذي أقرته المنظمة لأوائل العام الجاري وبلغ حجمه 2.2 مليون برميل في اليوم.



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(إعداد: شيماء حفظي، مونتاج وإخراج: فرح هيبة وسليم الجندي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)