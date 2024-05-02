قال عبدالعزيز العمادي الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالوكالة، في حوار لزاوية عربي، الاثنين، على هامش اجتماعات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، الذي انعقد في قطر يومي 29 و30 أبريل 2024، إنه يتوقع إصدار صكوك إسلامية خلال 12 شهر، كما يتوقع إدراج أكثر من شركة في السوق الرئيسي في الربع الأخير من هذا العام.

(إعداد المقابلة: ياسمين صالح، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وفرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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