تحدث رامي الدكاني، أمين عام اتحاد أسواق المال العربية، مع زاوية عربي يوم 30 سبتمبر - على هامش مؤتمر بورتفوليو ايجيبت الذي عقد بالقاهرة - عن أهمية النقاش حول سوق الكربون وقال إن هذه النقاشات لا يجب أن تكون فقط خلال فترات انعقاد مؤتمرات المناخ السنوية.

وينطلق مؤتمر المناخ هذا العام "كوب 29" في أذربيجان خلال الفترة 11- 22 نوفمبر 2024.

وقال إن التطورات الجيوسياسية دائما ما يكون لها تأثير على البورصات، لكن البورصات العربية أثبتت أنها تتحسن بشكل مجمل بعد الأزمات.

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(إعداد: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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