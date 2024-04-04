تسعى شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، وهي من أكبر مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، إلى أن تحتل في عام 2025 المرتبة الأولى في سوق المدفوعات الإلكترونية المصري الذي يشهد نشاط وتوسع قوي.

وتعمل الشركة حاليا على تقديم خدمات جديدة والتوسع إلى أسواق أخرى بمنطقة الشرق الأوسط أولها الأردن وسلطنة عُمان. كما تدرس الشركة أيضا دخول السوق السعودي.

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(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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