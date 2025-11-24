تحدث هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، في حلقة خاصة من زاوية بودكاست عن توقعاته بشأن الطروحات المرتقبة العام القادم، التحديات التكنولوجية وماذا تعلم من الصراع الذي دار بين أمريكا وإيران هذا العام وجدد المخاوف بشأن تداعيات أي تسريب إشعاعي على مراكز البيانات التي تعتمد على أجهزة التكييف في منطقة الخليج.

البودكاست ضمن سلسلة خاصة من زاوية بودكاست عقدت على هامش مؤتمر "Market 2.0"، المنظم من قبل اتحاد أسواق المال العربية وبورصة البحرين والذي عقد يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 في المنامة.

هذا البودكاست نشر يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025.

للاستماع للبودكاست على اليوتيوب اضغط هنا.

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا.

(إعداد: عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، مونتاج: سليم الجندي وفرح هيبة، تحرير: ياسمين صالح ومراجعة قبل النشر: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)