حوار خاص مع إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عن طموحاته بشأن إطلاق سوق للمشتقات مع نية للبدء بالعقود المستقبلية على المؤشرات بعدها للأسهم ثم إطلاق عقود الخيارات للأسهم.

هذا بالإضافة إلى أفكاره بشأن إمكانية تحويل البورصة لشركة + خطط تفعيل آلية البيع على المكشوف وتطوير صانع السوق والموقع الإلكتروني للبورصة.

البودكاست ضمن سلسلة خاصة عقدت على هامش مؤتمر "The Market 2.0"، المنظم من قبل اتحاد أسواق المال العربية وبورصة البحرين والذي عقد يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 في المنامة.

للاستماع للبودكاست على اليوتيوب اضغط هنا.

لقراءة تقرير خاص عن صناديق التحوط معد من قبل عمرو حسين الألفي، اضغط هنا.

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا.

(إعداد: عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، مونتاج: سليم الجندي وفرح هيبة، تحرير: ياسمين صالح ومراجعة قبل النشر: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)