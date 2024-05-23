جمعت شركة بترول أبوظبي الوطنية الحكومية "أدنوك" نحو 935 مليون دولار من طرح ثانوي لأسهم شركة أدنوك للحفر، وفق بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية الخميس.

يأتي الطرح الثانوي، في وقت تزدهر فيه الاكتتابات والطروحات في الأسواق الخليجية، فيما تلجأ الشركات لبيع حصص من أسهمها في الأسواق المالية لتوفير تمويلات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وأدنوك للحفر، التي أدرجت في سوق أبوظبي في 2021، هي إحدى شركات مجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وتعمل في حفر آبار النفط والغاز في الإمارات وهي مدرجة في بورصة أبوظبي. وتمتلك 134 حفارة.

تفاصيل الطرح الثانوي

(وفق البيان)

- تم طرح 880 مليون سهم مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة "أدنوك للحفر".

- يمثل الطرح نسبة 5.5% من إجمالي أسهم رأس المال لـ "أدنوك للحفر".

- سيساهم الطرح في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة لنسبة 16.5%.

- تم تسعير الطرح بسعر 3.9 درهم للسهم، أي أعلى بنسبة 70% عن سعر الطرح العام الأولي والذي كان 2.3 درهم للسهم الواحد.

- يتوقع تسوية الطرح في 28 مايو 2024 أو في تاريخ قريب منه.

- ستصبح حصة أدنوك في أدنوك للحفر 78.5%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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