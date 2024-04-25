أصدرت إمارة أبوظبي سندات دولية بقيمة 5 مليار دولار، من خلال 3 شرائح، لآجال 5 و10 و30 عام، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات عن دائرة المالية – أبوظبي، الخميس.

وتسعى الإمارة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والتوسع في القطاعات غير النفطية - تماشيا مع رؤية الإمارات ودول خليجية - لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتم تغطية الاكتتاب بـ 4.8 مرة، وجاءت نسبة العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات 10 سنوات، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عام.

وتولى عدد من البنوك عملية إدارة الإصدار: بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تضمن الإصدار 3 شرائح:

- شريحة بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات بعائد 4,875%.

- شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد 0,5%.

- شريحة بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 30 عام بعائد 5,5%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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