ارتفع سهم شركة دريك اند سكل انترناشيونال في أول يوم لإعادة التداول له في سوق دبي المالي، الأربعاء، بعد أن تم إيقاف التداول عليه منذ 2018 لتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة بعد خسائر كبيرة.

وبحلول الساعة 10:10 صباح الأربعاء بتوقيت دبي، ارتفع سعر السهم بأكثر من 27% إلى 0.319 درهم.

وتأسست الشركة في بريطانيا، ثم بعد نحو 90 عام على ذلك، أنشأ أول مكتب لها في الشرق الأوسط في أبو ظبي عام 1966. وطرحت في السوق بدبي في 2008، وتعمل في مشاريع تطوير البنى التحتية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والمياه والطاقة.

ولدى الشركة مكاتب في دبي وأبو ظبي والكويت ومصر والأردن والجزائر والهند، بالإضافة إلى إدارة المشاريع في أوروبا وأجزاء أخرى من شمال إفريقيا، حسب موقعها.

ووفق بيان سابق من الشركة عبر موقعها، قال رئيس مجلس الإدارة شفيق عبد الحميد، إن الشركة جمعت ما يتخطى 450 مليون درهم في الاكتتاب على زيادة رأس المال، بتغطية 150% من متطلبات رأس المال المستهدف.

وأضاف أن "الأمر الذي سيساهم في إتمام عملية إعادة الهيكلة وكذلك العمل على نمو أعمال الشركة وقدرتها على الالتزام بتنفيذ خطة أعمالها المستقبلية و تعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد".

وكان الاكتتاب أحد الخطوات النهائية لإتمام عملية إعادة الهيكلة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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