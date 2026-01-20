من المتوقع أن يستقبل سوق أبوظبي للأوراق المالية 2-3 صناديق استثمار متداولة ETFs خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق مصدر مطلع لزاوية عربي.

تنشط الطروحات الأولية للصناديق المتداولة في بورصة أبوظبي، التي تتيح أيضا منتجات المشتقات المالية.

"متوقع إدراج ما بين صندوقين إلى ثلاثة صناديق استثمار في البورصة خلال الربع الأول من 2026.. ETFs،" وفق المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته.

ويجري حاليا الاكتتاب في طرح لصندوق بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة المطلقة يوسيتس المتداول (كالسيارات، اليخوت والأزياء الفاخرة) والمحدد له بين الفترة 15-21 يناير 2026.

وقد أطلقت سوق أبوظبي مؤخرا مؤشر "فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية" والذي يضم الأسهم التي تحقق أداء قوي في توزيعات الأرباح.

وحسب بيانات السوق، فقد حققت الشركات المدرجة أرباح صافية مجمعة بنحو 140 مليار درهم (38.1 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، بنمو يقرب من 19% على أساس سنوي، فيما وزّعت 74 مليار درهم كأرباح نقدية في عام 2025.

