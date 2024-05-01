أعلنت شركة الطاقة الإماراتية "أدنوك"، يوم الأربعاء، عن صفقة جديدة ستستحوذ بموجبها شركة "بريسايت ايه اي هولدينغ" على حصة 51% من أسهم شركة "إيه آي كيو" بينما ستحتفظ أدنوك بحصة 49%.

وكان هيكل الملكية السابق لشركة إيه آي كيو - التي تركز على استخدام الذكاء الصناعي في قطاع الطاقة - هو 60% لأدنوك و40% لشركة "جي42" التي تمتلك غالبية أسهم "بريسايت"، وفق بيان منشور على بورصة أبوظبي يوم الأربعاء.

وستنقل "أدنوك" -المملوكة لحكومة إمارة أبوظبي- 11% من حصتها في "إيه آي كيو" مقابل 4% من حصة "جي42" في "بريسايت".

وتُقدر القيمة السوقية لشركة "إيه آي كيو"، ومقرها في أبوظبي، بأكثر من 1.4 مليار دولار.

وسيشغل سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيه آي كيو، بينما سيتولى منصور المنصوري عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس مجلس إدارة شركة بريسايت مهمة نائب رئيس مجلس إدارة "إيه آي كيو".

ووفق البيان، ستخضع الصفقة لموافقة مساهمي شركة "بريسايت" والجهات التنظيمية المعنية.

و"جي42" هي مجموعة تكنولوجية قابضة، تأسست في أبوظبي، وتعمل في تطوير الذكاء الصناعي.

أما "بريسايت" فهي شركة مدرجة في بورصة أبوظبي، وتمتلك "جي 42" معظم أسهمها، وتعمل في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الصناعي.



نبذة عن "إيه آي كيو"

أُطلقت في عام 2020 كشراكة بين "أدنوك" و"جي42" لتكون مزود لحلول الذكاء الصناعي الموجهة لقطاع الطاقة.

وطورت "إيه آي كيو" أكثر من 20 تطبيق للذكاء الصناعي، ساهم بعضها في رفع الكفاءة والقيمة في عمليات "أدنوك". وفي عام 2023، أعلنت "أدنوك" تحقيق قيمة تجارية بلغت 1.84 مليار درهم من خلال تطبيق حلول الذكاء الصناعي.

وتشمل استخدامات التطبيقات التي طورتها "إيه آي كيو" في قطاع الطاقة مجالات تمتد من السلامة والاستدامة إلى زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا