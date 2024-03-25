تعتزم شركة مبادلة للاستثمار - ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي- طرح صكوك دولارية من الحجم القياسي لأجل 10 سنوات لأول مرة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز يوم الاثنين عن وثيقة اطلعت عليها.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

وفق ما نقلته رويترز عن الوثيقة، عينت مبادلة، من خلال وحدتها التابعة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج، بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز وسيتي بنك وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وإم.يو.إف.جي وبنك ستاندرد تشارترد، لترتيب الطرح.

وستعقد البنوك اجتماعات للمستثمرين بداية من يوم الاثنين قبل طرح صكوك غير مضمونة من الحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات، وفق الوكالة.

ومبادلة هي صندوق سيادي إماراتي، يدير محفظة أصول بنحو 276 مليار دولار، وتعمل من خلال شركات واستثمارات منتشرة في أكثر من 50 دولة، وتركز على عدة قطاعات بينها الرعاية الصحية والطاقة والتعدين والاستثمارات المالية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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