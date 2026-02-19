أكملت شركة مبادلة للطاقة الإماراتية ومقرها أبوظبي، الاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 15% في منطقة امتياز نرجس البحرية، وهي منطقة استكشاف بحرية قبالة سواحل مصر، من شركة إيني الإيطالية، وفق بيان من مبادلة للطاقة الخميس.

تعمل مبادلة للطاقة - التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي - منذ 2012 حينما كانت تعرف باسم مبادلة للبترول وتحولت لاسمها الحالي في 2022، وتركز على الغاز. تعمل مبادلة للطاقة في 11 دولة، وتركز عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمريكا، روسيا، وجنوب شرق آسيا.

لم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة، لكن مبادلة للطاقة تنظر للاستحواذ على أنه يعزز محفظتها الاستثمارية من خلال التعاون مع شركاء عالميين في منطقة شرق المتوسط ذات الأهمية الاستراتيجية، حسب البيان.

عن نرجس

(وفق البيان)

- تقع منطقة امتياز "نرجس" في حوض دلتا النيل الشرقي، ويشمل الامتياز عمليات استكشافية في حقل "نرجس-1" التي جرت مطلع عام 2023.

- يتم الامتياز بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) المالكة لحصة 50% فيما تبلغ حصة مجموعة المقاول 50%.

- تتوزع باقي ملكية المقاول في منطقة الامتياز بين: إيني بحصة 30% من خلال شركتها التابعة "إيوك"، وشركة شيفرون - التي تولى تشغيل العمليات - بحصة 45%، وشركة ثروة للبترول المصرية 10%.

استثمارات أخرى

(حسب البيان)

- شاركت مبادلة للطاقة في منطقة امتياز "نور" البحرية عام 2018 بحصة 20%.

- تمتلك مبادلة للطاقة حصة 10% في منطقة امتياز "شروق" البحرية التي تضم حقل "ظهر" للغاز.

يقع امتيازا نور وشروق في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر، وتتولى شركة إيني مهمة تشغيلهما.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا